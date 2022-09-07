Зибров показал свой двухэтажный особняк

На первых снимках артист позирует с женой и дочерью в беседке во дворе своего дома, а на последнем запечатлен спиной к объективу на фоне двухэтажного особняка.

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.