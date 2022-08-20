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20 августа, 2022
 
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Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года народного
В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинский певец Павел Зибров 19 августа принял участие в благотворительном концерте, который состоялся на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве. Видеофрагмент своего выступления он разместил в Facebook.

Певец в том числе исполнил свой хит "Хрещатик", посвященный Киеву.

"Я і друзів розумів, і ворогів не вмів прощати, бо хрещений батько мій – то Хрещатик, то Хрещатик", – спел Зибров, немного изменив эту строчку.

Ранее ее начало звучало так: "Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати".

https://www.facebook.com/pavlozibrov57/videos/1401385360271555/

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.

Теги: метро, Майдан Незалежности, Павел Зибров, певец
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