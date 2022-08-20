Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Певец в том числе исполнил свой хит "Хрещатик", посвященный Киеву.

"Я і друзів розумів, і ворогів не вмів прощати, бо хрещений батько мій – то Хрещатик, то Хрещатик", – спел Зибров, немного изменив эту строчку.

Ранее ее начало звучало так: "Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати".