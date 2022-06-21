Зибров показал подарок дочери на 65-летие

"Встречаю свой юбилей в объятиях близких и с благодарностью за все, что есть! Уверен, что скоро будем праздновать нашу великую победу", – написал артист.

Контекст:

Зибров родился в 1957 году в селе Червоное Винницкой области. В 1981-м окончил оркестровый факультет Киевской консерватории имени Чайковского, затем служил в армии.

В 1993 году Зиброву было присвоено звание заслуженного артиста Украины, а спустя три года – народного. С 1994 года Зибров является директором и художественным руководителем Театра песни Павла Зиброва.

В этом же году Зибров женился во второй раз. В 1997-м у Павла и Марины Зибровых родилась дочь Диана. От первого брака у артиста есть сын Сергей Зибров (1983).