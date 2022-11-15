"Такую красоту иметь – это большое счастье". Девушка экс-мужа Ани Лорак выставила перед камерой бюст

Реус наклонилась вперед перед камерой, засветив бюст.

"Лилия, ты супер-красавица! Такую красоту иметь – это большое счастье", – прокомментировала подписчица _ormana7_.

"Принцесса", – написала viktoria_2903.

Контекст:

Реус – девушка бывшего мужа замалчивающей войну РФ против Украины певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Об их отношениях стало известно в августе 2021 года.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). У Реус также есть дочь от прошлых отношений.