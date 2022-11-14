Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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Дорофеева в ультрамини наклонилась перед камерой

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Дорофеева анонсировала свои концерты
Дорофеева анонсировала свои концерты
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 13 ноября в Instagram Stories опубликовала фото, для которого позировала в платье-рубашке.

Дорофеева, позируя перед камерой, наклонилась вперед.

В посте певица анонсировала свои концерты, которые состоятся в декабре. 2-го числа она выступит в Киеве, 3-го – во Львове, 4-го – в Черновцах.

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Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: концерт, платье, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, ноги
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