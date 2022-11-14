"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко

Дети запечатлены сидящими за столом.

"Оказалось, счастье – в простых вещах. Таких, как просто иметь возможность идти на уроки, за что искренняя благодарность учителям", – написала Зиневич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от українка * УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ (@alla_zinevych_)

"Так похожи, как под копирку", – прокомментировала подписчица nataliaklamm.