Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко

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Зиневич: Оказалось, счастье в простых вещах
Зиневич: Оказалось, счастье – в простых вещах
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич в Instagram 11 ноября разместила снимки, на которых запечатлены трое их сыновей.

Дети запечатлены сидящими за столом.

"Оказалось, счастье – в простых вещах. Таких, как просто иметь возможность идти на уроки, за что искренняя благодарность учителям", – написала Зиневич.

"Так похожи, как под копирку", – прокомментировала подписчица nataliaklamm.

Контекст:

По информации ТСН на "1+1", все трое мальчиков – общие дети Тигипко и Зиневич.

Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.

После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.

Теги: Сергей Тигипко, дети, вице-премьер, мальчик, фото, Алла Зиневич, бизнесмен
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