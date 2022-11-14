"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Таким образом она ответила на комментарий хейтеров.

"Обычная женщина. Лишь хорошо ухоженная, так сказать – отскребанная", – написали Зиневич подписчики.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

В ответ Зиневич показала, как выглядела в 17 лет. Она совместила это фото со снимком, на котором запечатлена 37-летней в похожем наряде и похожей позе.

"Кажется, я уже была отскребанной мамой и папой", – добавила она.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram