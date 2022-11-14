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14 ноября, 2022
 
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"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко

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Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года
Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 38-летняя украинская бизнесвумен и блогер Алла Зиневич 13 ноября разместила в Instagram Stories фотоколлаж, на котором показала, как изменилась за 20 лет.

Таким образом она ответила на комментарий хейтеров.

"Обычная женщина. Лишь хорошо ухоженная, так сказать  отскребанная", – написали Зиневич подписчики.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

В ответ Зиневич показала, как выглядела в 17 лет. Она совместила это фото со снимком, на котором запечатлена 37-летней в похожем наряде и похожей позе.

"Кажется, я уже была отскребанной мамой и папой", – добавила она.

Скриншот: koza_rohata_ / Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

Об отношениях Зиневич и Тигипко стало известно осенью 2021 года, когда пара вместе появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". По словам Тигипко, именно он был инициатором знакомства с Зиневич.

Тигипко и Зиневич не афишировали подробности своего романа, но в репортаже, который вышел в октябре 2021 года в эфире "1+1", они называли друг друга мужем и женой. Авторы репортажа сообщили, что пара воспитывает троих общих детей.

До отношений с Зиневич Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину жена Тигипко не публиковала совместных фото с мужем. Зиневич в своем микроблоге пишет, что находится в Киеве и занимается благотворительностью.

Теги: Сергей Тигипко, семья, Алла Зиневич
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