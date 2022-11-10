Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец

"Сергей – единственный из учеников, у которого нет мобильного телефона, и он не комплексует по этому поводу, потому что знает, что для звонков телефон ему не нужен (в школе их забирают и отдают в конце дня). И когда дети пытались его подколоть и предлагали скинуться деньгами ему на мобильный, он только улыбался, потому что знал: родители могут позволить ему любой гаджет", – написала она.
"А теперь, когда ученики загуглили его фамилию, поняли, что он мог через папу позволить себе купить много телефонов, но у него другие цели и приоритеты в жизни", – заявила Зиневич.
У Тигипко и Зиневич трое сыновей. Об этом сообщили в сюжете ТСН на "1+1".
Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.
Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.
Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".
Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.
После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.