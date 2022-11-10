Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец

"Сергей – единственный из учеников, у которого нет мобильного телефона, и он не комплексует по этому поводу, потому что знает, что для звонков телефон ему не нужен (в школе их забирают и отдают в конце дня). И когда дети пытались его подколоть и предлагали скинуться деньгами ему на мобильный, он только улыбался, потому что знал: родители могут позволить ему любой гаджет", – написала она.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram

"А теперь, когда ученики загуглили его фамилию, поняли, что он мог через папу позволить себе купить много телефонов, но у него другие цели и приоритеты в жизни", – заявила Зиневич.