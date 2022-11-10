Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2022
 
Новости

Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец

У Зиневич и Тигипко трое детей
У Зиневич и Тигипко трое детей
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 62-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич в Instagram 9 ноября рассказала, что один из их сыновей не берет в школу мобильный телефон.

"Сергей – единственный из учеников, у которого нет мобильного телефона, и он не комплексует по этому поводу, потому что знает, что для звонков телефон ему не нужен (в школе их забирают и отдают в конце дня). И когда дети пытались его подколоть и предлагали скинуться деньгами ему на мобильный, он только улыбался, потому что знал: родители могут позволить ему любой гаджет", – написала она.

Фото: alla_zinevych_/ Instagram
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

"А теперь, когда ученики загуглили его фамилию, поняли, что он мог через папу позволить себе купить много телефонов, но у него другие цели и приоритеты в жизни", – заявила Зиневич.

Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram
Скриншот: alla_zinevych_/ Instagram

Контекст:

У Тигипко и Зиневич трое сыновей. Об этом сообщили в сюжете ТСН на "1+1".

Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Когда поженились Тигипко и Зиневич, неизвестно.

Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.

После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.

Теги: Сергей Тигипко, телефоны, деньги, дети, гаджеты, жена, родители, Алла Зиневич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шустер об ориентации Медведева: Он асексуальный. Трудно представить женщину или мужчину с ним в постели
  Шустер об ориентации Медведева: Он асексуальный. Трудно представить женщину или мужчину с ним в постели
Алеся БАЦМАН
Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются никто не понимает, кто предатель, а кто – нет
Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет
Елена ПОСКАННАЯ
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
  "Киборг" Костенко: Поддержка войны со стороны россиян будет продолжаться, пока тех, кто ее поддерживает, не начнут призывать в армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Dantes показал, чем его накормил проводник поезда "Укразалізниці"
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 