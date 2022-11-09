38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео

Зиневич снялась в джинсах, футболке и белых носках с полосками в цветах украинского флага. Она понежилась в лучах солнца.
"Что делает меня счастливой? Это солнышко и спокойное небо над головой! Украина победит!" – написала она.
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Сергей Тигипко 18 октября 2021 года признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".
Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго – с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой) – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году.
По информации ТСН, у Тигипко и Зиневич трое сыновей.
Алла Зиневич не афишировала свою личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету. "Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.
Когда Тигипко и Зиневич поженились, неизвестно.
После начала войны Тигипко сообщил, что остается в Украине. Зиневич в апреле находилась во Львове.