38-летняя жена 62-летнего Тигипко в носках понежилась на солнце. Видео

Зиневич: Что делает меня счастливой? Это солнышко и спокойное небо над головой! Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Зиневич снялась в джинсах, футболке и белых носках с полосками в цветах украинского флага. Она понежилась в лучах солнца.

"Что делает меня счастливой? Это солнышко и спокойное небо над головой! Украина победит!" – написала она.