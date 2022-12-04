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04 декабря, 2022
 
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Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке

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Тина Кароль: Каждый наш новый день определяет завтрашний
Тина Кароль: Каждый наш новый день определяет завтрашний
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 3 декабря разместила в Telegram фото и видео, которые сняла во время своей тренировки.

Артистка позировала перед зеркалом в лосинах и лифе.

"Каждый наш новый день определяет завтрашний", – написала артистка.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: спорт, Тина Кароль, певица
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