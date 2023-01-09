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09 января, 2023
 
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"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины

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Ани Лорак находится в санкционном списке
Ани Лорак находится в санкционном списке
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица и блогер Санта Димопулос 9 января в Instagram Stories высказалась о проживающей в РФ украинской певице Ани Лорак.

По словам Димопулос, ее часто просят прокомментировать позицию артистки, которая замалчивает нападение РФ на Украину.

"Если я не отвечаю, значит, я о ней не думаю. Предпочитаю думать о достойных людях с позицией, ярких личностях, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать", – написала Димопулос.

Скриншот: santadimopulos / Instagram
Скриншот: santadimopulos / Instagram

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области.

После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

1 января 2022 года певица назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника".

Теги: Ани Лорак, Санта Димопулос
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