Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов

Смольянинов отметил, что если бы столкнулся на войне с российскими оккупантами, среди которых были бы его коллеги из РФ, он бы в них стрелял "без всякого сомнения" Фото: Новая газета Европа / Facebook

По словам Смольянинова, "если бы он и пошел на эту войну, то на стороне Украины".

"Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые из них... почему-то пошли убивать, – сказал Смольянинов. – У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат в угаре безумия накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? О чем речь? Конечно!"

Актер заявил, что население РФ является братским с украинцами народом "по языку, мышлению, близости географической".

"У нас общая история и культура", – сказал он.

Смольянинов отметил, что если бы столкнулся на войне с российскими оккупантами, среди которых были бы его коллеги из РФ, он бы в них стрелял "без всякого сомнения".