Российский актер Смольянинов назвал население РФ братским народом с украинцами и заявил, что пошел бы воевать против российских оккупантов

По словам Смольянинова, "если бы он и пошел на эту войну, то на стороне Украины".
"Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья, которые из них... почему-то пошли убивать, – сказал Смольянинов. – У тебя есть один брат, и у тебя есть другой брат. И ты третий брат. И один брат в угаре безумия накинулся на твоего другого брата. Ты будешь своего брата защищать? О чем речь? Конечно!"
Актер заявил, что население РФ является братским с украинцами народом "по языку, мышлению, близости географической".
"У нас общая история и культура", – сказал он.
Смольянинов отметил, что если бы столкнулся на войне с российскими оккупантами, среди которых были бы его коллеги из РФ, он бы в них стрелял "без всякого сомнения".
Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".
В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.
Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" (2022) режиссера Веры Сторожевой.
В настоящее время Смольянинов проживает за границей. В своих предыдущих интервью актер назвал президента РФ Владимира Путина "жертвой пропаганды", а нападении России на Украину – террором.