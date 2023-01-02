Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом, в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями", – написала артистка.

Она не указала, что 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами.

На это также обратили внимание пользователи сети.

"А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?" – поинтересовались в комментариях.

"Главное, что с Jack Daniels", – с иронией ответили фолловеры.

"А люди прятались с детьми. С детьми, а не с бутылкой. И это не ситуация, а война", – написали пользователи сети.

"Проснулась на 311-й день [войны], – прокомментировали пост подписчики.

"А с каких это пор Ани Лорак вспомнила об Украине, интересно? До недавнего времени и виду не подавала, что у нас война. Да у нас не просто война, мы воюем с государством-террористом. И так уже более 300 дней и почти девять лет", – ответили певице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)