Бульвар Шоубиз
 
02 января, 2023
 
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Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После 2014 года Ани Лорак строит карьеру в РФ
После 2014 года Ани Лорак строит карьеру в РФ
Скриншот: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак 1 января в Instagram заявила, что ее праздник был омрачен тем, что ее проживающий в Киеве брат в новогоднюю ночь прятался в подвале "под звуки бомб" с бутылкой алкоголя. Свой пост артистка, которая замалчивает нападение РФ на Украину, впервые за последнее время написала на украинском языке.

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом, в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями", – написала артистка.

Она не указала, что 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами.

На это также обратили внимание пользователи сети. 

"А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?" – поинтересовались в комментариях.

"Главное, что с Jack Daniels", – с иронией ответили фолловеры.

"А люди прятались с детьми. С детьми, а не с бутылкой. И это не ситуация, а война",  – написали пользователи сети.

"Проснулась на 311-й день [войны],  – прокомментировали пост подписчики.

"А с каких это пор Ани Лорак вспомнила об Украине, интересно? До недавнего времени и виду не подавала, что у нас война. Да у нас не просто война, мы воюем с государством-террористом. И так уже более 300 дней и почти девять лет", – ответили певице.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.

Теги: война, Ани Лорак, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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