Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника"

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было больно общаться с братом, в то время как он скрывался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями", – написала артистка.
Она не указала, что 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев ракетами и дронами.
На это также обратили внимание пользователи сети.
"А почему он прятался в подвале? Не от российских атак случайно?" – поинтересовались в комментариях.
"Главное, что с Jack Daniels", – с иронией ответили фолловеры.
"А люди прятались с детьми. С детьми, а не с бутылкой. И это не ситуация, а война", – написали пользователи сети.
"Проснулась на 311-й день [войны], – прокомментировали пост подписчики.
"А с каких это пор Ани Лорак вспомнила об Украине, интересно? До недавнего времени и виду не подавала, что у нас война. Да у нас не просто война, мы воюем с государством-террористом. И так уже более 300 дней и почти девять лет", – ответили певице.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.
После 2014 года артистка строит карьеру в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.
2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину.
19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также лишение государственных наград.