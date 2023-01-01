  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео

Масяня: Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

В ролике Масяня отмечает, что 2022 год был "самый плохой и самый ужасный из всех".

"Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают, – обращается к зрителям Масяня, сидя в комнате перед ноутбуком. – Украинцам желаем очистить страну от нечисти и зажить нормальной, цивилизованной жизнью. З Новим роком вітаю!"

Обращаясь к россиянам, которые, как и она, живут в РФ, Масяня заявила, что "они, конечно, попали".

"Желаю всем, кто в России, не попасться в лапы Пуцифера, не ходить ни на какую войну, а прекратить ее всеми силами. Так что с Новым годом, нет войне, российские солдаты, идите домой. Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу", – подытожила Масяня.

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Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube