  "Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео

В ролике Масяня отмечает, что 2022 год был "самый плохой и самый ужасный из всех".
"Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают, – обращается к зрителям Масяня, сидя в комнате перед ноутбуком. – Украинцам желаем очистить страну от нечисти и зажить нормальной, цивилизованной жизнью. З Новим роком вітаю!"
Обращаясь к россиянам, которые, как и она, живут в РФ, Масяня заявила, что "они, конечно, попали".
"Желаю всем, кто в России, не попасться в лапы Пуцифера, не ходить ни на какую войну, а прекратить ее всеми силами. Так что с Новым годом, нет войне, российские солдаты, идите домой. Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу", – подытожила Масяня.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил два эпизода мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а в конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири.
Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург.
В своих интервью Куваев осудил вторжение РФ в Украину и призвал российских коллег публично высказаться по этому поводу.