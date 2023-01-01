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01 января, 2023
 
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"Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу". Масяня пожелала украинцам в новом году очистить страну от нечисти. Видео

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Масяня: Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают
Масяня: Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают
Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

Проживающий в Израиле российский мультипликатор, автор мультфильмов о приключениях Масяни 31 декабря выпустил новый эпизод с ее участием. Ролик под названием "Поздравление с новым, 2023-м годом" опубликован на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.

В ролике Масяня отмечает, что 2022 год был "самый плохой и самый ужасный из всех".

"Все нормальные люди в новом году хотят одного и того же, хотя не будем даже говорить чего. Все сразу знают, – обращается к зрителям Масяня, сидя в комнате перед ноутбуком. – Украинцам желаем очистить страну от нечисти и зажить нормальной, цивилизованной жизнью. З Новим роком вітаю!"

Обращаясь к россиянам, которые, как и она, живут в РФ, Масяня заявила, что "они, конечно, попали".

"Желаю всем, кто в России, не попасться в лапы Пуцифера, не ходить ни на какую войну, а прекратить ее всеми силами. Так что с Новым годом, нет войне, российские солдаты, идите домой. Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу", – подытожила Масяня.

ВИДЕО
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил два эпизода мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а в конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири.

Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург.

В своих интервью Куваев осудил вторжение РФ в Украину и призвал российских коллег публично высказаться по этому поводу.

Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Масяня
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