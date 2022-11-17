  Создатель Масяни и лидер "Ногу свело!" в новом клипе показали Путина со следами крови на лице, отправляющего зомби на войну. Видео

Автором видеоряда является проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, известный как создатель Масяни.

В клипе изображен президент РФ Владимир Путин со следами крови на лице и руках, который отправляет на войну зомби. В ролике также изображены российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.

"Содом с Гоморрой пришли в Москву.

В тот город, где я больше не живу.

По локоть руки давно в крови

У этих вурдалаков на TV", – поется в песне.

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Видео: Nogu Sveló! / YouTube