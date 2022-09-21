  "Пора удирать. Хватить позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео

Куваев: Чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

Перепробовав множество способов, герои мультфильма покупают остров "Живи не хочу" и переселяют туда "всех, кто хочет войны".

"Короче, поубивали они там друг друга. Чего еще ожидать от дебилов? Теперь все живут мирно", – заявили в конце главные герои.

В мультфильме Куваев изобразили президента РФ Владимира Путина в виде голограммы, приказывающей своим солдатам капитулировать.

"Зольдатен, идите домой. Это я вам говорю, Путин. Пора удирать. Что-то война как-то "бе", поэтому не хочу больше. Идите домой, будем говорить, что мы не виноваты. Случайно получилось. Идите бегом домой, хватит тут позориться", – обращается он к российским оккупантам.

По словам Куваева, сейчас реальность настолько абсурдна, что "можно не париться делать сюжет хоть сколько-нибудь реалистичным".

"Наоборот, чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности. А юмор выживет – ему плевать на реализм и он противоположность агрессии. Поэтому, чем больше приколов – тем скорее уйдет Зло", – анонсировал новый выпуск проживающий в Израиле Куваев.

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Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube