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21 сентября, 2022
 
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"Пора удирать. Хватить позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео

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Куваев: Чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности
Куваев: Чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности
Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

20 сентября на YouTube-канале российского мультипликатора Олега Куваева опубликован новый антивоенный выпуск мультсериала о Масяне под названием "Живи не хочу", в котором Масяня вместе со своим партнером Хрюнделем решают, как выгнать российских оккупантов из Украины.

Перепробовав множество способов, герои мультфильма покупают остров "Живи не хочу" и переселяют туда "всех, кто хочет войны". 

"Короче, поубивали они там друг друга. Чего еще ожидать от дебилов? Теперь все живут мирно", – заявили в конце главные герои.

В мультфильме Куваев изобразили президента РФ Владимира Путина в виде голограммы, приказывающей своим солдатам капитулировать. 

"Зольдатен, идите домой. Это я вам говорю, Путин. Пора удирать. Что-то война как-то "бе", поэтому не хочу больше. Идите домой, будем говорить, что мы не виноваты. Случайно получилось. Идите бегом домой, хватит тут позориться", – обращается он к российским оккупантам.

По словам Куваева, сейчас реальность настолько абсурдна, что "можно не париться делать сюжет хоть сколько-нибудь реалистичным".

"Наоборот, чем больше абсурда, тем ближе получается к реальности. А юмор выживет – ему плевать на реализм и он противоположность агрессии. Поэтому, чем больше приколов – тем скорее уйдет Зло", – анонсировал новый выпуск проживающий в Израиле Куваев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Masyanya Kuvaeva / YouTube
Контекст:

21 марта на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva вышла новая серия мультфильма "Масяня" под названием "Вакидзаси". Куваев в этом выпуске осудил российскую агрессию против Украины. В конце мультика президент РФ Владимир Путин по совету Масяни делает харакири. После этого выпуска в РФ заблокировали сайт со всеми сериями этого мультфильма.

11 июля мультипликатор выпустил новую антивоенную серию, адресовав ее тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну".

Теги: война России против Украины, мультфильм, мультипликатор, Олег Куваев, Масяня
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