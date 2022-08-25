"З Днем Незалежності, Україно". Куваев изобразил Масяню с флагом Украины и в желто-синем наряде

Он разместил иллюстрацию, на которой Масяня вместе со своей семьей позирует на фоне украинского флага. При этом героиня Куваева одета в желто-синий костюм – ранее художник "одевал" ее в наряд красно-синего цвета.

"З Днем Незалежності, Україно", – на украинском языке подписал публикацию иллюстратор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил два эпизода мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а в конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири.

Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург.

В своих интервью Куваев осудил вторжение РФ в Украину и призвал российских коллег публично высказаться по этому поводу.