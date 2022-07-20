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20 июля, 2022
 
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Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал

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Куваев: Деполитизация российского общества в начале двухтысячных привела к тому, что происходит сейчас
Куваев: Деполитизация российского общества в начале двухтысячных привела к тому, что происходит сейчас
Фото: Ekaterina Glazkova / Facebook

Проживающий в Израиле российский мультипликатор, создатель мультфильма о приключениях Масяни Олег Куваев в интервью, которое было опубликовано 16 июля на YouTube-канале The Insider, заявил, что в РФ нет поколения молодых политиков, которое могло бы "бегать за страну" и сменить "старых кэгэбистов", сидящих у власти долгие годы.

"Деполитизация российского общества в начале 2000-х привела к тому, что происходит сейчас,  сказал он. – Все, что происходило после прихода к власти [президента РФ Владимира] Путина, – это была в общем вполне разумная и специальная тенденция о том, что политика – что-то грязное, чем приличные люди не занимаются, а уж тем боле молодежь. Это нарочно было сделано. И я в этом отчасти, к сожалению, поучаствовал, Я всегда декларировал очень громко, что политика – говно, и что заниматься ей не надо. Но мне, как художнику, это простительно". 

По словам Куваева, в РФ за последние 20 лет не выросло нового поколения политиков.

"За исключением единиц, конечно. Движение должно быть. Должны быть энтузиасты, которые бегают за страну. Никто не бегает за страну  как сидели старые кэгэбисты, так и сидят до сих пор. И нового поколения молодых политиков нет", – подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил два эпизода мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а к конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири. 

Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург. 


Теги: война России против Украины, мультипликатор, Олег Куваев, Масяня
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