  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал

"Деполитизация российского общества в начале 2000-х привела к тому, что происходит сейчас, – сказал он. – Все, что происходило после прихода к власти [президента РФ Владимира] Путина, – это была в общем вполне разумная и специальная тенденция о том, что политика – что-то грязное, чем приличные люди не занимаются, а уж тем боле молодежь. Это нарочно было сделано. И я в этом отчасти, к сожалению, поучаствовал, Я всегда декларировал очень громко, что политика – говно, и что заниматься ей не надо. Но мне, как художнику, это простительно".

По словам Куваева, в РФ за последние 20 лет не выросло нового поколения политиков.

"За исключением единиц, конечно. Движение должно быть. Должны быть энтузиасты, которые бегают за страну. Никто не бегает за страну – как сидели старые кэгэбисты, так и сидят до сих пор. И нового поколения молодых политиков нет", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube