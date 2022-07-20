  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время

Куваев: Все деятели искусства, находящиеся на территории России, тщательно пытались промолчать, но в какой-то момент даже молчание стало геройским актом Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

"Сейчас любой деятель искусства при той поляризации общества, которая есть, как-то должен высказаться. Почти никому не удается сохранить молчание. Все деятели искусства, находящиеся на территории России, тщательно пытались промолчать, но в какой-то момент даже молчание стало геройским актом", – сказал он.

По словам Куваева, как частное лицо, он понимает причины, которые заставляют российских артистов замалчивать войну РФ против Украины.

"С одной стороны, плохо, что общество совершенно не шевелится и позволяет себя нагнуть очень сильно. Это очень плохо, – подчеркнул Куваев. – С другой стороны, как человек, у которого там есть друзья, знакомые в большом количестве, я вполне понимаю их желание промолчать. Общественный голос в России зачищен совершенно – гладко, бетоном залито, катком проехано. Террор против других мнений хуже, чем в советское время".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: The Insider / YouTube