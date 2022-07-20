Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2022
 
Новости

Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Куваев: Все деятели искусства, находящиеся на территории России, тщательно пытались промолчать, но в какой-то момент даже молчание стало геройским актом
Куваев: Все деятели искусства, находящиеся на территории России, тщательно пытались промолчать, но в какой-то момент даже молчание стало геройским актом
Фото: Oleg Kuvaev / Facebook

Проживающий в Израиле российский мультипликатор, создатель мультфильма о приключениях Масяни Олег Куваев в интервью, которое было опубликовано 16 июля на YouTube-канале The Insider, заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину любой российский деятель культуры должен озвучить свою позицию.

"Сейчас любой деятель искусства при той поляризации общества, которая есть, как-то должен высказаться. Почти никому не удается сохранить молчание. Все деятели искусства, находящиеся на территории России, тщательно пытались промолчать, но в какой-то момент даже молчание стало геройским актом", – сказал он.

По словам Куваева, как частное лицо, он понимает причины, которые заставляют российских артистов замалчивать войну РФ против Украины.

"С одной стороны, плохо, что общество совершенно не шевелится и позволяет себя нагнуть очень сильно. Это очень плохо, – подчеркнул Куваев. – С другой стороны, как человек, у которого там есть друзья, знакомые в большом количестве, я вполне понимаю их желание промолчать. Общественный голос в России зачищен совершенно – гладко, бетоном залито, катком проехано. Террор против других мнений хуже, чем в советское время".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: The Insider / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Куваев выпустил два эпизода мультсериала о Масяне. В первом выпуске он осудил российскую агрессию, а в конце фильма показал, как Путин по совету Масяни делает харакири.

Второй выпуск Куваев адресовал тем, "кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает российско-украинскую войну". В этом эпизоде показано, как Китай нападает на Россию и бомбит Санкт-Петербург.

Теги: война России против Украины, Олег Куваев, Масяня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Dzidzio: Мы должны выстоять войну, которую когда-то начали наши деды, – за Украину. Потому что истина одна: свободная, независимая, процветающая Украина
  Dzidzio: Мы должны выстоять войну, которую когда-то начали наши деды, – за Украину. Потому что истина одна: свободная, независимая, процветающая Украина
Дмитрий ГОРДОН
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 