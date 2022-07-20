В России выведена из строя крупнейшая в мире ядерная подлодка – СМИ

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава флота и подлежит утилизации", – сказал источник агентства.

Атомная субмарина "Дмитрий Донской" типа "Тайфун", головное судно подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 941 "Акула", вошла в состав флота РФ в 1980 году, в 2002 году ее модернизировали и перевооружили, говорится в сообщении.

Американское издание Newsweek пишет, что в январе 2021 года глава общероссийского "Движения поддержки флота" (ДПФ) Владимир Мальцев заявлял агентству ТАСС, что ВМФ РФ не планирует в ближайшее время утилизировать "Донского".

"На 2021 год запланированы боевые учения с участием флагмана. Утилизация подлодки – это вопрос как минимум пяти лет", – сказал тогда он.

Известный аналитик в сфере подводных лодок Хи Саттон отметил в Twitter, что, согласно системе разведки открытых данных (Open-source intelligence), 26 июня "Донской" был замечен на поверхности Белого моря.

Хиттон утверждает, что в этот же день рядом с "Донским" на поверхности была зафиксирована вторая по величине субмарина, тоже российская, "Белгород".

"Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе, недалеко от северо-западного побережья России", – написал эксперт.

***OSINT***



2 largest submarines in the world, Belgorod (K-239) and Dmitriy Donskoi (TK-208) (TYPHOON Class) caught on surface in White Sea



These subs are ginormous, much bigger than anything in the West, even the US Navy's Ohio Class



Belgorod is on trials. #OSINT #SubSunday pic.twitter.com/j3fbsCTWjR — H I Sutton (@CovertShores) June 26, 2022