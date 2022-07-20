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В России выведена из строя крупнейшая в мире ядерная подлодка – СМИ

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26 июня "Дмитрий Донской" был замечен на поверхности Белого моря
26 июня "Дмитрий Донской" был замечен на поверхности Белого моря
Фото: H I Sutton / Twitter

Крупнейшая в мире стратегическая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами "Дмитрий Донской" выведена из эксплуатации. Об этом сообщило государственное "РИА Новости" со ссылкой на источник в оборонной промышленности России.

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из состава флота и подлежит утилизации", – сказал источник агентства.

Атомная субмарина "Дмитрий Донской" типа "Тайфун", головное судно подводных лодок с баллистическими ракетами проекта 941 "Акула", вошла в состав флота РФ в 1980 году, в 2002 году ее модернизировали и перевооружили, говорится в сообщении.

Американское издание Newsweek пишет, что в январе 2021 года глава общероссийского "Движения поддержки флота" (ДПФ) Владимир Мальцев заявлял агентству ТАСС, что ВМФ РФ не планирует в ближайшее время утилизировать "Донского".

"На 2021 год запланированы боевые учения с участием флагмана. Утилизация подлодки – это вопрос как минимум пяти лет", – сказал тогда он.

Известный аналитик в сфере подводных лодок Хи Саттон отметил в Twitter, что, согласно системе разведки открытых данных (Open-source intelligence), 26 июня "Донской" был замечен на поверхности Белого моря.

Хиттон утверждает, что в этот же день рядом с "Донским" на поверхности была зафиксирована вторая по величине субмарина, тоже российская, "Белгород".

"Непонятно, почему две подводные лодки оказались вместе, недалеко от северо-западного побережья России", – написал эксперт.

Контекст:

В октябре 2014 года представители Вооруженных сил Швеции объявили, что изучают морское пространство в районе Стокгольмского архипелага в связи с подозрительной иностранной подводной деятельностью. Российский активист Шехтман распространил тогда заявление, что в этом районе потерпела аварию российская атомная субмарина и что это – флагман "Дмитрий Донской".

Теги: Россия, армия РФ, подводная лодка, флагман Дмитрий Донской, баллистическая ракета, ВМФ
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