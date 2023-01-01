"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза

Артист не называет в стихотворении фамилию президента страны-агрессора Владимира Путина, но отмечает, что тот находится у власти "20 с лишним лет".

В комментариях подписчики Слепакова назвали стихотворение "п...здец каким однозначным".

"Здравствуй, старый пид...рас!

Пишет мальчик Вова.

Потрудился в прошлый раз

Ты весьма хреново!

Целых 20 с лишним лет,

Что писал я ранее,

Выполнял ты четко, дед,

Все мои желания!

Вел себя как Дед Мороз,

А не как мудила!

Может, скажешь, что стряслось?

Все ж нормально было!

Я о чем тебя просил,

Чучело седое?

Чтоб я речь произносил

И хлопали мне стоя!

Обожали чтоб в стране

Все меня, паскуда!

И летали чтоб ко мне

Звезды Голливуда!

Чтоб опять в журнале Time

На обложке был я!

Письма что ли не читаем,

Жопа ты кобылья?!

Я просил тебя, болван,

Чтоб политик намба ван

Стал бы я на свете!

Помнишь строчки эти?

Чтоб меня считали все

И в ООН, и в ПАСЕ

Справедливым, смелым!

Ну а ты что сделал?!

Все, дурак, напутал ты –

В год минувший Новый

Воплотил мои мечты

Для другого Вовы!

Исправляй, тупой старик,

Все одним моментом!

А иначе станешь вмиг

Ты "иноагентом"!

Если не возьму я вдруг

К лету Украины,

Я, бл...дь, Нижний твой Устюг

Превращу в руины!

А Снегурочку в Дубай

Я отправлю к шейхам!

Там устроят ей гудбай

И салам-алейкум!

А на посох, старичок,

Твой волшебный, сука,

Мы намажем "Новичок",

Чтоб подох ты в муках!

Понял? Вот и молодец!

Действуй, хрен моржовый!

А не то тебе п...здец!

С уваженьем, Вова.