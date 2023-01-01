Бульвар Шоубиз
 
01 января, 2023
 
Новости

"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Слепаков в новом стихотворении высмеял "мальчика Вову"
Слепаков в новом стихотворении высмеял "мальчика Вову"
Фото: slepakovsemyon / Instagram

Российский поэт и сценарист Семен Слепаков 31 декабря в Instagram разместил стихотворение о российском мальчике по имени Вова. который угрожает уничтожить с помощью "Новичка" Деда Мороза за то, что тот не воплотил все его желания в жизни "другого Вовы".

Артист не называет в стихотворении фамилию президента страны-агрессора Владимира Путина, но отмечает, что тот находится у власти "20 с лишним лет".

В комментариях подписчики Слепакова назвали стихотворение "п...здец каким однозначным". 

"Здравствуй, старый пид...рас!
Пишет мальчик Вова.
Потрудился в прошлый раз
Ты весьма хреново!

Целых 20 с лишним лет,
Что писал я ранее,
Выполнял ты четко, дед,
Все мои желания!

Вел себя как Дед Мороз,
А не как мудила!
Может, скажешь, что стряслось?
Все ж нормально было!

Я о чем тебя просил,
Чучело седое?
Чтоб я речь произносил
И хлопали мне стоя!

Обожали чтоб в стране
Все меня, паскуда!
И летали чтоб ко мне
Звезды Голливуда!

Чтоб опять в журнале Time
На обложке был я!
Письма что ли не читаем,
Жопа ты кобылья?!

Я просил тебя, болван,
Чтоб политик намба ван
Стал бы я на свете!
Помнишь строчки эти?

Чтоб меня считали все
И в ООН, и в ПАСЕ
Справедливым, смелым!
Ну а ты что сделал?!

Все, дурак, напутал ты 
В год минувший Новый
Воплотил мои мечты
Для другого Вовы!

Исправляй, тупой старик,
Все одним моментом!
А иначе станешь вмиг
Ты "иноагентом"!

Если не возьму я вдруг
К лету Украины,
Я, бл...дь, Нижний твой Устюг
Превращу в руины!

А Снегурочку в Дубай
Я отправлю к шейхам!
Там устроят ей гудбай
И салам-алейкум!

А на посох, старичок,
Твой волшебный, сука,
Мы намажем "Новичок",
Чтоб подох ты в муках!

Понял? Вот и молодец!
Действуй, хрен моржовый!
А не то тебе п...здец!
С уваженьем, Вова.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Слепаков осудил российскую агрессию. В апреле российские СМИ писали, что Слепаков был замечен в Израиле.

Музыкант в октябре в новой песне высмеял президента РФ Владимира Путина, угрожающего ядерным ударом.

В начале декабря американское издание Politico присвоило Путину звание неудачника года из-за его провалившейся попытки захватить Украину.

В мае президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины" был включен американским журналом Time в список самых влиятельных людей года. В начале декабря Зеленский и "дух Украины" названы персоной года по версии Time. Несколькими днями ранее, 5 декабря, британская газета Financial Times тоже назвала Зеленского человеком года.

Теги: Владимир Путин, Семен Слепаков, война России против Украины, семья, Дед Мороз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
  Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует
Дмитрий ГОРДОН
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
  Саакашвили в письме Гордону сообщил, что американские токсикологи доказали факт его отравления в тюрьме. Журналист призвал спасти экс-президента Грузии
Дмитрий ГОРДОН
  Осечкин: В тюремной больнице Саратова заключенным, которые, даже пройдя через страшные унижения, не подчинялись, глубоко вставляли швабры, разрывая внутренние органы
  Осечкин: В тюремной больнице Саратова заключенным, которые, даже пройдя через страшные унижения, не подчинялись, глубоко вставляли швабры, разрывая внутренние органы
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 