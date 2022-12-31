"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки

На снимке украинский президент и первая леди запечатлены на фоне новогодней елки. Во время съемки супруги держались за руки. Для фотосессии они выбрали одежду в стиле милитари.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много, – написали Зеленские. – Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! Годом нашей победы.

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