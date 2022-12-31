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31 декабря, 2022
 
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"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки

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Зеленские: Сегодня только одно желание. И оно воплотится
Зеленские: Сегодня только одно желание. И оно воплотится
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена 31 декабря за несколько часов до Нового года опубликовали на своих страницах в Instagram совместное фото.

На снимке украинский президент и первая леди запечатлены на фоне новогодней елки. Во время съемки супруги держались за руки. Для фотосессии они выбрали одежду в стиле милитари.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много, – написали Зеленские– Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! Годом нашей победы.

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

Теги: Новый год, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, семья, Елена Зеленская
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