Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2022
 
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Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года

Ранее Дорофеева и Кацурин дружили семьями
Ранее Дорофеева и Кацурин дружили семьями
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В 2022 году распались многие известные украинские пары. Интернет-издание "ГОРДОН" рассказывает, кто из украинских знаменитостей расстались со своими избранниками или избранницами.

Уходящий год стал годом расставания украинской певицы Нади Дорофеевой и ее мужа, украинского артиста Dantes (Владимира Гудкова). Артисты прожили в браке семь лет, а спустя почти месяц после нападения РФ на Украину признались, что больше не вместе.

Вскоре стало известно, что Дорофеева состоит в отношениях с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, а Dantes – с его женой, украинской бизнесвумен Дарьей Кацуриной. 

Ранее Кацурины и Дорофеева с Dantes дружили семьями и часто делились совместными фото. В сети отношения двух пар сравнили с проектом канала "1+1" "Міняю жінку"

Фото: vladimirdantes / Instagram
Фото: vladimirdantes / Instagram

После шести лет семейной жизни о расставании с мужем, украинским актером Дмитрием Ступкой сообщила проживающая в США украинский блогер Полина Логунова

Дмитрий Ступка, комментируя развод, признался, что роман жены с американцем стал для него неожиданностью.

Официально супруги пока что не оформили развод, так как оба проживают в США.

5 мая стало известно, что фронтмен украинской группы "Друга ріка" Валерий Харчишин расстался со своей женой Юлией Кузьминской.

"Жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме", – написал он тогда. 

Харчишин рассказал, что состоит в новых отношениях, но не стал называть имя своей избранницы.

Фото: Валерій Харчишин / Facebook
Фото: Валерій Харчишин / Facebook

19 июня о расставании с женой спустя 11 месяцев после свадьбы заявил украинский актер Тарас Цимбалюк. В декабре он сообщил, что его новой избранницей стала украинский ресторатор Светлана Готочкина.

13 июля о разводе сообщила украинская певица Наталья Валевская. О том, что она рассталась с мужем и экс-продюсером Владимиром Пригладем, артистка написала в Instagram за полтора месяца до развода. Супруги прожили в браке 18 лет. Детей у пары нет.

Ранее певица рассказывала, что в 2003 году сделала аборт из-за того, что у плода диагностировали патологию. "Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она тогда.

15 августа 2022 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой, проживающей в Германии украинской моделью, коучем и блогером Натальей.

Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание. 18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В конце октября стало известно, что после двух лет брака со своей второй женой развелся украинский ведущий Владимир Остпачук

Вскоре стало известно, что Остапчук состоит в отношениях с украинской журналисткой Катериной Полтавской.

Слухи о разводе с мужем в декабре опровергла украинская певица Оля Полякова"Кто-то пустил слух, что я развелась с Вадиком. Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут, потому что и моему Вадику его друзья задавали вопрос: "Вы что, развелись?" Кто-то пустил этот слух. Я не развожусь с Вадиком", – заявила певица.

Фото: Оля Полякова / Faceboo
Фото: Оля Полякова / Faceboo

Артистка призналась, что при этом не может назвать свои отношения с мужем идеальными.

"Мы отвыкли друг от друга. Когда мы сходимся на одной территории, мы ссоримся страшно. Ссоримся так, что просто не можем друг друга выдерживать, потому что привыкли жить на расстоянии. Это страшно. И я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то к этому надо будет снова привыкать, – подытожила она. – Но я не развелась и не собираюсь. Хорош распускать эти сплетни".

Слухи о расставании также опровергли украинские артисты Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко). В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в декабре вместе засветились на рождественской вечеринке

Фото: potupinastyaf / Instagram
Фото: potupinastyaf / Instagram

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Теги: Владимир Кличко, Надя Дорофеева, Владимир Остапчук, развод
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