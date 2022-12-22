"Просто не можем друг друга выдерживать". 43-летняя Полякова прокомментировала слухи о разводе с 60-летним мужем

"Кто-то пустил слух, что я развелась с Вадиком. Я не понимаю, откуда эти ноги вообще растут, потому что и моему Вадику его друзья задавали вопрос: "Вы что, развелись?" Кто-то пустил этот слух. Я не развожусь с Вадиком", – заявила певица.

43-летняя Полякова подчеркнула, что война сплотила ее с 60-летним мужем, хотя они сейчас и живут раздельно.

"Мы сейчас общаемся намного больше, чем общались до войны. По крайне мере мы созваниваемся несколько раз в день, чего раньше не было. Если я ехала на гастроли, я могла три дня не звонить. Сейчас мы все время в спайке. Почему? Потому что у нас куча вопросов и у нас как будто общения стало больше", – отметила она.

Артистка призналась, что при этом не может назвать свои отношения с мужем идеальными.

"Мы отвыкли друг от друга. Когда мы сходимся на одной территории, мы ссоримся страшно. Ссоримся так, что просто не можем друг друга выдерживать, потому что привыкли жить на расстоянии. Это страшно. И я понимаю, что когда мы начнем жить вместе, если до этого не разбежимся, то к этому надо будет снова привыкать, – подытожила она. – Но я не развелась и не собираюсь. Хорош распускать эти сплетни".

Ефросинина подтвердила слова Поляковой, признавшись, что у нее также спрашивали о разводе певицы с мужем.