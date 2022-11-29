"Вместе не видно", "развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских

После возвращения в Украину Потап и Каменских не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото Фото: potupinastyaf / Instagram

Потап разместил в своем микроблоге название песни и поставил активную ссылку на страницу Каменских.

"Мама-зима,

Мала вона

На нас свої плани", – опубликовал куплет из новой песни Каменских Потап.

"Вы разошлись?" – поинтересовались фолловеры.

"Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит", – отреагировали подписчики.

"Очень надеемся, что про развод с Настей просто слухи", – написали пользователи сети.

"Единственная песня правда классная у Насти! Развод с мужчинами на женщин хорошо влияет. Первый раз так понравилась ее песня. Красивая", – прокомментировали пост Потапа его поклонники.