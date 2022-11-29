"Вместе не видно", "развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских

Потап разместил в своем микроблоге название песни и поставил активную ссылку на страницу Каменских.
"Мама-зима,
Мала вона
На нас свої плани", – опубликовал куплет из новой песни Каменских Потап.
"Вы разошлись?" – поинтересовались фолловеры.
"Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль. Каждый переносит войну по-своему. Надо что-то Алексею думать, потому что Настя только и зовет его в своих песнях. Только глухой это не услышит, а слепой не увидит", – отреагировали подписчики.
"Очень надеемся, что про развод с Настей просто слухи", – написали пользователи сети.
"Единственная песня правда классная у Насти! Развод с мужчинами на женщин хорошо влияет. Первый раз так понравилась ее песня. Красивая", – прокомментировали пост Потапа его поклонники.
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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.
После возвращения в Украину артисты не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото.