"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом

Каменских после возвращения в Украину не публикует совместные фото с мужем Потапом Фото: kamenskux / Instagram

С помощью графического редактора актриса обвела контуры своего лица. Она оставила ролик без комментариев.

"Сама красивая, но грустная. Все будет хорошо, когда пройдет война", – отреагировали в сети.

"Желаю малыша", – написали фолловеры.

"Вы какая-то грустная", – заметили поклонники.

"Как по мне, она беременна", – высказались подписчики.