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29 ноября, 2022
 
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"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом

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Каменских после возвращения в Украину не публикует совместные фото с мужем Потапом
Каменских после возвращения в Украину не публикует совместные фото с мужем Потапом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 28 ноября опубликовала в Instagram видео, в котором сняла себя крупным планом.

С помощью графического редактора актриса обвела контуры своего лица. Она оставила ролик без комментариев.

"Сама красивая, но грустная. Все будет хорошо, когда пройдет война", – отреагировали в сети.

"Желаю малыша", – написали фолловеры.

"Вы какая-то грустная", – заметили поклонники.

"Как по мне, она беременна", – высказались подписчики.

Контекст:

Каменских в мае 2019 года вышла замуж за украинского певца Потапа. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

После возвращения в Украину артисты не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото.

Теги: Настя Каменских, певица, ролик
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