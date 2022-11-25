Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2022
 
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"Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио

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Каменских: Сьогодні я знов сама
Каменских: Сьогодні я знов сама
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских 25 ноября на своем канале в YouTube презентовала lirik-видео на новую песню "Мама зима".

"Мама-зима
Зима-омана
Мама-зима
Зима-прощання.

Як зимно на душі
Наївно падає сніг
Як зимно, до тебе відстань
Холодний космос
А сніг такий чистий.

Падай, падай
Хуртовиною мене кружи
Я кохала, як дитина
Вірила тобі
Падай, падай
Замітай скоріш мої сліди
Йдеш, іди.

Я не буду слухати, слухати
Тебе ніч
Залишаю в пісні я фразу “не в тому річ”
І не в тім печаль
Що сьогодні я знов сама
А мій біль у тому
Що в душу прийшла зима.

Я не буду вірити, вірити
Тобі ніч
Очі на замок
І втома падає з пліч
І не в тім печаль
Що сьогодні знов не до сна
А мій біль у тому
Що в душу прийшла зима.

Мама-зима
Зима-омана
Мала вона
На нас свої плани.

Мама-зима
Зима-розлука
Змерзла душа
В льодяних муках.

Мама-зима
Зима-омана
Мала вона
На нас свої плани.

Мама-зима
Зима-прощання
Знову сама
Знову востаннє.

Я не буду слухати, слухати
Тебе ніч
Залишаю в пісні я фразу “не в тому річ”
І не в тім печаль
Що сьогодні я знов сама
А мій біль у тому
Що в душу прийшла зима.

Я не буду вірити, вірити
Тобі ніч
Очі на замок
І втома падає з пліч
І не в тім печаль
Що сьогодні знов не до сна
А мій біль у тому
Що в душу прийшла зима.

Мама-зима
Зима-омана
Мала вона
На нас свої плани.

Мама-зима
Зима-розлука
Змерзла душа
В льодяних муках.

Мама-зима
Зима-омана
Мала вона
На нас свої плани.

Мама-зима
Зима-прощання
Знову сама
Знову останнє", – спела артистка.

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube
Контекст:

Каменских в мае 2019 года вышла замуж за украинского певца Потапа. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

После возвращения в Украину артисты не давали совместных интервью и не публиковали совместные фото.

Теги: Настя Каменских, Потап, певица NK, песня, премьера
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