  "Я кохала, як дитина. Вірила тобі. Йдеш, іди". Каменских выпустила песню, в которой рассказала о разлуке с любимым. Аудио

Каменских: Сьогодні я знов сама Фото: NK / Facebook

"Мама-зима

Зима-омана

Мама-зима

Зима-прощання.

Як зимно на душі

Наївно падає сніг

Як зимно, до тебе відстань

Холодний космос

А сніг такий чистий.

Падай, падай

Хуртовиною мене кружи

Я кохала, як дитина

Вірила тобі

Падай, падай

Замітай скоріш мої сліди

Йдеш, іди.

Я не буду слухати, слухати

Тебе ніч

Залишаю в пісні я фразу “не в тому річ”

І не в тім печаль

Що сьогодні я знов сама

А мій біль у тому

Що в душу прийшла зима.

Я не буду вірити, вірити

Тобі ніч

Очі на замок

І втома падає з пліч

І не в тім печаль

Що сьогодні знов не до сна

А мій біль у тому

Що в душу прийшла зима.

Мама-зима

Зима-омана

Мала вона

На нас свої плани.

Мама-зима

Зима-розлука

Змерзла душа

В льодяних муках.

Мама-зима

Зима-омана

Мала вона

На нас свої плани.

Мама-зима

Зима-прощання

Знову сама

Знову востаннє.

Я не буду слухати, слухати

Тебе ніч

Залишаю в пісні я фразу “не в тому річ”

І не в тім печаль

Що сьогодні я знов сама

А мій біль у тому

Що в душу прийшла зима.

Я не буду вірити, вірити

Тобі ніч

Очі на замок

І втома падає з пліч

І не в тім печаль

Що сьогодні знов не до сна

А мій біль у тому

Що в душу прийшла зима.

Мама-зима

Зима-омана

Мала вона

На нас свої плани.

Мама-зима

Зима-розлука

Змерзла душа

В льодяних муках.

Мама-зима

Зима-омана

Мала вона

На нас свої плани.

Мама-зима

Зима-прощання

Знову сама

Знову останнє", – спела артистка.

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