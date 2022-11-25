"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"

Свой комментарий он оставил под постом певицы в Instagram, а его скриншот разместил у себя Instagram Stories.

В посте певица заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.

"Каролина, очень ждем в Вышгороде для выступления. Как раз позавчера Россия "расчистила для вас площадку". Там был дом, но его взорвали, чтобы "освободить место для светлого и доброго". Для настоящего творчества. Для вас, нашей любимки", – написал ей Анатолий Антолич.

Артистка удалила этот комментарий.