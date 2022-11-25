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25 ноября, 2022
 
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"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ
Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ
Фото: anilorak_news_fan / Instagram

Украинский ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на последнее заявление украинский певицы Ани Лорак, которая строит карьеру в стране – спонсоре терроризма России, назвав ее овцой.

Свой комментарий он оставил под постом певицы в Instagram, а его скриншот разместил у себя Instagram Stories.

В посте певица заявила, что замалчивает нападение РФ на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем", а "хочется делиться мыслями, переживаниями, эмоциями". "С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь", – заявила она.

"Каролина, очень ждем в Вышгороде для выступления. Как раз позавчера Россия "расчистила для вас площадку". Там был дом, но его взорвали, чтобы "освободить место для светлого и доброго". Для настоящего творчества. Для вас, нашей любимки", – написал ей Анатолий Антолич.

Артистка удалила этот комментарий.

Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram
Скриншот: anatoliyanatolich / Instagram

Контекст:

Ани Лорак после 2014 года строит карьер в РФ. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

2 марта Ани Лорак заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. 

19 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак. Ограничения будут действовать в течение пяти лет и предусматривают запрет на выведение капитала из Украины, осуществление торговых операций, а также их лишение государственных наград.

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже в Офисе президента Украины проинформировали, что число жертв увеличилось до пяти. 24 ноября стало известно о семи погибших.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, Анатолий Анатолич
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