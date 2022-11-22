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22 ноября, 2022
 
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"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лорак обратилась к подписчикам на русском и английском
Лорак обратилась к подписчикам на русском и английском
Фото: anilorak / Instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая за все время полномасштабного вторжения ни слова не сказала в защиту Украины, в своем Instagram 22 ноября записала новое обращение на русском языке.

"Привет, мои дорогие. Многие спрашивали, где я. Я здесь, я с вами. Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Много хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания. С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь. Мне хочется делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, слышать вас. Я приготовила много идей, проектов, следите за новостями и помните, что я вас очень люблю", – сказала Лорак на русском языке и продублировала его у себя на странице на английском.

Этот спич не оценили украинцы.

"А про Украину ничего не хочется сказать?" – спросила li_smolyanets_.

"Приезжайте в Киев! В метро. Споем вместе. Нам как раз вот песен не хватает", – предложила tania_protsenko.

"Боюсь, многим уже неинтересно это слушать. Любой выбор имеет последствия, и ничего назад не отыграть", – написал igorvolkovskiy1977.

Контекст:

Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.

Теги: Россия, Украина, шоу-бизнес, Ани Лорак, война России против Украины
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