"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения

"Привет, мои дорогие. Многие спрашивали, где я. Я здесь, я с вами. Знаю, что вы скучали, и я тоже очень скучаю по вам. Много хочется сказать, но не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания. С самого детства я хотела петь, потому что хотела нести любовь. Мне хочется делиться с вами своими мыслями, переживаниями, эмоциями, слышать вас. Я приготовила много идей, проектов, следите за новостями и помните, что я вас очень люблю", – сказала Лорак на русском языке и продублировала его у себя на странице на английском.

Этот спич не оценили украинцы.

"А про Украину ничего не хочется сказать?" – спросила li_smolyanets_.

"Приезжайте в Киев! В метро. Споем вместе. Нам как раз вот песен не хватает", – предложила tania_protsenko.

"Боюсь, многим уже неинтересно это слушать. Любой выбор имеет последствия, и ничего назад не отыграть", – написал igorvolkovskiy1977.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)