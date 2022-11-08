"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании

Не все подписчики певицы, которая в последние несколько лет живет гастролирует по России, одарили фото комплиментами. Больше всего комментариев фто собрала от украинцев, которые переживают российскую агрессию.
"Позор украинской нации. В один ряд: Царев, Кива, Лорак", -- написала подписчица
innushka_ameli.
"А как вы объясняете дочери, что вы убийца украинских детей?" – спросила Лорак gyrinnata1.
"А почему в Испании? Над в Сочи – предатели должны отдыхать в кацапстане", – высказалась guutatana.
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Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны РФ против Украины.