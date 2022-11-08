"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании

Не все подписчики певицы, которая в последние несколько лет живет гастролирует по России, одарили фото комплиментами. Больше всего комментариев фто собрала от украинцев, которые переживают российскую агрессию.

"Позор украинской нации. В один ряд: Царев, Кива, Лорак", -- написала подписчица

innushka_ameli.

"А как вы объясняете дочери, что вы убийца украинских детей?" – спросила Лорак gyrinnata1.

"А почему в Испании? Над в Сочи – предатели должны отдыхать в кацапстане", – высказалась guutatana.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)