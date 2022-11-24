Число жертв в результате обстрела Вышгорода увеличилось до семи

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже в Офисе президента Украины проинформировали, что число жертв увеличилось до пяти.
Начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов днем 24 ноября сообщил в Facebook, что погибших уже шестеро.
"Шесть погибших, 30 пострадавших, разбиты многоэтажки, сломаны судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать", – написал он.
Кулеба проинформировал позже, что еще один человек скончался в реанимации и число жертв выросло до семи.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД на вечер того же дня, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября. Производители к 19.00 обеспечили около 50% потребностей украинцев в электричестве: значительная часть гидро- и теплоэлектростанций уже работает, но АЭС, которые дают половину всей электроэнергии, только начали набирать мощность, сообщили в "Укрэнерго".