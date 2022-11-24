Число жертв в результате обстрела Вышгорода увеличилось до семи

Российские оккупанты попали ракетой в жилой дом в Вышгороде 23 ноября в ходе массированной атаки на Украину. Изначально было известно о четырех погибших и 35 пострадавших. Позже в Офисе президента Украины проинформировали, что число жертв увеличилось до пяти.

Начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов днем 24 ноября сообщил в Facebook, что погибших уже шестеро.

"Шесть погибших, 30 пострадавших, разбиты многоэтажки, сломаны судьбы. Город Вышгород появился на 200 лет раньше Москвы и, несмотря ни на что, будет процветать, когда ее уже не будет, потому что здесь живут несгибаемые украинцы, которых ракетами не запугать", – написал он.

Кулеба проинформировал позже, что еще один человек скончался в реанимации и число жертв выросло до семи.