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Подача электричества восстановлена во всех областях Украины – Офис президента

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По словам Тимошенко, сейчас продолжается подключение к сети бытовых потребителей
По словам Тимошенко, сейчас продолжается подключение к сети бытовых потребителей
Фото: depositphotos.com

Подача электричества восстановлена во всех областях Украины. Об этом 24 ноября в Telegram заявил советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Электричество подано во все области Украины! Первое, что было запитано, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", – сообщил Тимошенко.

По его данным, в регионах удалось развернуть 4 тыс. "пунктов несокрушимости" – специально оборудованных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.

"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7. Спасибо всем за работу и терпение!" – резюмировал советник главы ОП.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: Россия, Украина, энергетика, электричество, обстрелы, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, энергосистема
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