Подача электричества восстановлена во всех областях Украины – Офис президента

По словам Тимошенко, сейчас продолжается подключение к сети бытовых потребителей Фото: depositphotos.com

"Электричество подано во все области Украины! Первое, что было запитано, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", – сообщил Тимошенко.

По его данным, в регионах удалось развернуть 4 тыс. "пунктов несокрушимости" – специально оборудованных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.

"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7. Спасибо всем за работу и терпение!" – резюмировал советник главы ОП.