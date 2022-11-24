Подача электричества восстановлена во всех областях Украины – Офис президента

"Электричество подано во все области Украины! Первое, что было запитано, – объекты критической инфраструктуры. По состоянию на сейчас постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей", – сообщил Тимошенко.
По его данным, в регионах удалось развернуть 4 тыс. "пунктов несокрушимости" – специально оборудованных мест, где можно подзарядить телефоны, согреться, выпить теплые напитки.
"Наши энергетики, коммунальщики и спасатели работают 24/7. Спасибо всем за работу и терпение!" – резюмировал советник главы ОП.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.