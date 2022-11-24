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"К статусу террористического государства хочет добавить слово "убийца". Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Фоторепортаж

Сегодня 00.19
23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, всего оккупанты запустили 67 крылатых ракет, силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять дронов-камикадзе. По данным МВД, погибло минимум 10 человек. В Вышгороде Киевской области оккупанты попали в четырехэтажный жилой дом. По последней информации, пять человек погибли, около 30 получили ранения. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. К вечеру электроснабжение частично восстановили в Киеве и 15 областях. "Россия всеми силами пытается добавить к своему статусу террористического государства слово "убийца", – прокомментировало обстрел Министерство обороны Украины. Фотографии с последствиями атак оккупантов опубликовали спасатели, местные власти и агентство EPA.
Теги: Россия, Киев, Украина, Киевская область, водоснабжение, Львовская область, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, Кировоградская область, Вышгород, война России против Украины, ракеты, теплоснабжение, российские оккупанты, дрон-камикадзе
 

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