"К статусу террористического государства хочет добавить слово "убийца". Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Фоторепортаж
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Киев. Фото: ДСНС України / Telegram
Вышгород Киевской области. Фото: EPA
Вышгород Киевской области. Фото: EPA
Вышгород Киевской области. Фото: EPA
Вышгород Киевской области. Фото: EPA
Вышгород Киевской области. Фото: EPA
Киевская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Киевская область. Фото: ДСНС України / Telegram
Вышгород Киевской области. Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
Вышгород Киевской области. Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
Вышгород Киевской области. Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
Вышгород Киевской области. Фото: Олексій Кулеба | Голова Київської обласної військової адміністрації / Telegram
23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, всего оккупанты запустили 67 крылатых ракет
, силы обороны Украины сбили 51 ракету и пять дронов-камикадзе. По данным МВД, погибло минимум 10 человек
. В Вышгороде Киевской области оккупанты попали в четырехэтажный жилой дом. По последней информации, пять человек погибли
, около 30 получили ранения
. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях
. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинских АЭС
были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. К вечеру электроснабжение частично восстановили в Киеве и 15 областях
. "Россия всеми силами пытается добавить к своему статусу террористического государства слово "убийца", – прокомментировало
обстрел Министерство обороны Украины. Фотографии с последствиями атак оккупантов опубликовали спасатели, местные власти и агентство EPA
.