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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине уже работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции – "Укрэнерго"

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Производители смогли обеспечить пока половину потребностей украинцев в электричестве
Производители смогли обеспечить пока половину потребностей украинцев в электричестве
Фото: ЕРА

По состоянию на 19.00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей украинцев. Об этом проинформировала пресс-служба национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", – сообщили в компании. 

В "Укрэнерго" объяснили, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электричества в Украине.

"Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость. В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Идет постепенное запитывание бытовых потребителей", – рассказали в компании. 

Последствия вчерашней атаки ощущают все регионы Украины, назвать точные сроки восстановления пока невозможно, констатировали авторы релиза. 

"Хотим еще раз подчеркнуть: после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения проводят диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", – подчеркнули в "Укрэнерго". 

Компания подчеркивает, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать, и призывает украинцев отнестись к этому с пониманием. 

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго ни на минуту не прекращают аварийно-восстановительные работы, но объемы повреждений такие, что на их ликвидацию нужно больше времени, чем раньше", – резюмировали в компании. 

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Вечером 23 ноября регионы Украины начали подключать к электричеству, но во все области его смогли подать лишь к 15.00 24 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, авария, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, ТЭС, АЭС, ГЭС, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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