В Украине уже работает значительная часть ГЭС и ТЭС, набирают мощность атомные станции – "Укрэнерго"

"Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС", – сообщили в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электричества в Украине.

"Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость. В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Идет постепенное запитывание бытовых потребителей", – рассказали в компании.

Последствия вчерашней атаки ощущают все регионы Украины, назвать точные сроки восстановления пока невозможно, констатировали авторы релиза.

"Хотим еще раз подчеркнуть: после вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключения проводят диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе – все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, невзирая на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Компания подчеркивает, что графики плановых и аварийных отключений продолжат действовать, и призывает украинцев отнестись к этому с пониманием.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго ни на минуту не прекращают аварийно-восстановительные работы, но объемы повреждений такие, что на их ликвидацию нужно больше времени, чем раньше", – резюмировали в компании.