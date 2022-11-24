Отключения электричества в Украине были видны из космоса

На ночном снимке за 23 ноября Украина выглядит очень темной по сравнению с соседними странами – она практически сливается по цвету с Черным морем.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.

Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие и раненые.

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области. Киев остался и без воды. От энергосистемы отключены четыре атомные электростанции.