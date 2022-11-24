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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отключения электричества в Украине были видны из космоса

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Из космоса Украина 23 ноября выглядела совсем темной
Из космоса Украина 23 ноября выглядела совсем темной
Скриншот: earthdata.nasa.gov

Космический спутник заснял отключение электричества по всей Украине после массированного ракетного удара со стороны России 23 ноября. Увидеть это можно на сайте NASA WORLDVIEW.

На ночном снимке за 23 ноября Украина выглядит очень темной по сравнению с соседними странами – она практически сливается по цвету с Черным морем.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00. 

Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в КиевеКиевскойЛьвовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие и раненые. 

Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и областьЛьвовКиевская и Кировоградская области. Киев остался и без воды. От энергосистемы отключены четыре атомные электростанции

Теги: Украина, космос, электричество, электроэнергия, спутник, обстрелы, война России против Украины
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