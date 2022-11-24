Российские террористы никогда не достигнут своих целей обстрелами энергосистемы – глава ДТЭК Тимченко

"Российские террористы никогда не достигнут своих целей – они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов. Атаки на энергетическую инфраструктуру – это военное преступление, за которое все виновные понесут ответственность. Все, в том числе так называемые российские "энергетики", помогающие варварам определять цели атак. Украина выстояла, выстоит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", – заявил генеральный директор ДТЭК.
ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей, восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры – больниц, водоканалов – во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей и в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована, подчеркнули в компании.
"Не имея шансов против украинской армии на фронте, варвары решили терроризировать гражданское население. Украинская энергосистема устояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не достигли. И никогда этого не достигнут. Энергетики выстояли в сложном бою с подлым и беспринципным врагом", – заявили в ДТЭК Рината Ахметова.
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране. 24 ноября подача электричества была восстановлена во всех областях Украины.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.