Путин, похоже, считает, что его кампания жестокости ослабит решимость украинского народа. Но он жестоко ошибается – постпред США в ООН

"Коллеги, похоже, что Путин полон решимости превратить энергетические объекты Украины в руины. Мотив Путина не может быть более ясным и более хладнокровным. Он – это очевидно – использует зиму в качестве оружия, чтобы причинить огромные страдания украинскому народу. Он решил, что если ему не удастся захватить Украину силой, он попытается заморозить страну, чтобы она подчинилась", – заявила дипломат.
Она назвала атаки на критическую инфраструктуру постыдной эскалацией. Томас-Гринфилд подчеркнула: если Путин добьется своего, зимой без электричества, воды и тепла останутся миллионы украинцев.
"Еще больше семей будут вынуждены покинуть свои дома. Больницы будут не в состоянии лечить пациентов. Все больше детей и пожилых людей, особенно больных и инвалидов, будут умирать. Самые уязвимые заплатят самую тяжелую цену. Потерпев поражение на поле боя, Москва теперь принимает трусливую и бесчеловечную стратегию, которая наказывает украинских мужчин, женщин и детей, – добавила она. – Мы должны четко и недвусмысленно осудить нарушения международного права, включая международное гуманитарное право. Должен существовать механизм привлечения к ответственности. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать украинский народ".
Дипломат призвала другие страны поддерживать Украину, в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны.
"Путин, похоже, считает, что его кампания жестокости ослабит решимость украинского народа. Но он в очередной раз жестоко ошибается. Украинский народ не остановится. Я убедилась в этом на собственном опыте, посетив Киев в начале этого месяца. [...] В тот день я увидела то, что мы видим и сегодня: силу и решимость украинского народа. Независимо от холода и мрака, в которые пытается погрузить страну Путин, Украина будет продолжать защищать свою свободу, свой суверенитет и свою демократию. А Соединенные Штаты и наши союзники будут поддерживать Украину в трудную минуту столько, сколько потребуется", – резюмировала она.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. Утром 24 ноября все еще обесточена большая часть сети "Укрзалізниці".
Украинцам напоминают, что при значительном перерыве в электроснабжении начинают работать "пункты несокрушимости", где есть электричество, мобильная связь, интернет и вода (их адреса можно узнать на сайте nezlamnist.gov.ua).