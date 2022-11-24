Путин, похоже, считает, что его кампания жестокости ослабит решимость украинского народа. Но он жестоко ошибается – постпред США в ООН

Томас-Гринфилд: Я убедилась, что независимо от холода и мрака, в которые пытается погрузить страну Путин, Украина будет продолжать защищать свою свободу, свой суверенитет и свою демократию Фото: ЕРА

"Коллеги, похоже, что Путин полон решимости превратить энергетические объекты Украины в руины. Мотив Путина не может быть более ясным и более хладнокровным. Он – это очевидно – использует зиму в качестве оружия, чтобы причинить огромные страдания украинскому народу. Он решил, что если ему не удастся захватить Украину силой, он попытается заморозить страну, чтобы она подчинилась", – заявила дипломат.

Она назвала атаки на критическую инфраструктуру постыдной эскалацией. Томас-Гринфилд подчеркнула: если Путин добьется своего, зимой без электричества, воды и тепла останутся миллионы украинцев.

"Еще больше семей будут вынуждены покинуть свои дома. Больницы будут не в состоянии лечить пациентов. Все больше детей и пожилых людей, особенно больных и инвалидов, будут умирать. Самые уязвимые заплатят самую тяжелую цену. Потерпев поражение на поле боя, Москва теперь принимает трусливую и бесчеловечную стратегию, которая наказывает украинских мужчин, женщин и детей, – добавила она. – Мы должны четко и недвусмысленно осудить нарушения международного права, включая международное гуманитарное право. Должен существовать механизм привлечения к ответственности. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать украинский народ".

Дипломат призвала другие страны поддерживать Украину, в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны.

"Путин, похоже, считает, что его кампания жестокости ослабит решимость украинского народа. Но он в очередной раз жестоко ошибается. Украинский народ не остановится. Я убедилась в этом на собственном опыте, посетив Киев в начале этого месяца. [...] В тот день я увидела то, что мы видим и сегодня: силу и решимость украинского народа. Независимо от холода и мрака, в которые пытается погрузить страну Путин, Украина будет продолжать защищать свою свободу, свой суверенитет и свою демократию. А Соединенные Штаты и наши союзники будут поддерживать Украину в трудную минуту столько, сколько потребуется", – резюмировала она.