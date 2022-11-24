Блэкаут в энергосистеме Украины преодолели, она вновь работает как единая, к вечеру должны заработать атомные станции – Галущенко

К вечеру дефицит электроэнергии в Украине сократится, рассчитывают в Минэнерго Фото: depositphotos.com

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где уже увеличили поставки электроэнергии. Но надо ключевое понимать: вчера на самом деле произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов", – сказал Галущенко.

Он отметил, что сегодня в 4.00 энергетики смогли объединить систему и сейчас она уже вновь работает как единая. Министр добавил, что уже запитаны критические объекты инфраструктуры по всей стране.

"Соответственно мы будем увеличивать объем генерации на протяжении дня. Рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, выдавать энергию в сеть, и это значительно сократит дефицит", – добавил Галущенко.