Блэкаут в энергосистеме Украины преодолели, она вновь работает как единая, к вечеру должны заработать атомные станции – Галущенко

"Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где уже увеличили поставки электроэнергии. Но надо ключевое понимать: вчера на самом деле произошел блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов", – сказал Галущенко.
Он отметил, что сегодня в 4.00 энергетики смогли объединить систему и сейчас она уже вновь работает как единая. Министр добавил, что уже запитаны критические объекты инфраструктуры по всей стране.
"Соответственно мы будем увеличивать объем генерации на протяжении дня. Рассчитываем, что к вечеру будут работать атомные станции, выдавать энергию в сеть, и это значительно сократит дефицит", – добавил Галущенко.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. Утром 24 ноября все еще обесточена большая часть сети "Укрзалізниці".