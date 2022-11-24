Три погранперехода на границе с Венгрией и Румынией обесточены и временно не работают – Госпогранслужба Украины

Не работают пункты пропуска "Солотвино", "Косино" и "Звонково" Фото: mukrayon.gov.ua (архив)

"В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска "Косино" и "Звонково" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.

Пограничники попросили по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

В ГПСУ также сообщили, что за сутки 23 ноября границы Украины в западных областях пересекли 63 тыс. человек: 32 тыс. – выехали, 31 тыс. – въехали в страну.