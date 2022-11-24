Три погранперехода на границе с Венгрией и Румынией обесточены и временно не работают – Госпогранслужба Украины

"В связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Солотвино" на границе с Румынией и в пунктах пропуска "Косино" и "Звонково" на границе с Венгрией", – говорится в сообщении.
Пограничники попросили по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
В ГПСУ также сообщили, что за сутки 23 ноября границы Украины в западных областях пересекли 63 тыс. человек: 32 тыс. – выехали, 31 тыс. – въехали в страну.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены. Утром 24 ноября все еще обесточена большая часть сети "Укрзалізниці".
Как сообщили в Минэнерго, из-за обстрелов в украинской энергосистеме произошел блэкаут. Утром 24 ноября его преодолели, объединив энергосистему. Ожидается, что к вечеру атомные станции начнут выдавать энергию в сеть и дефицит сократится.