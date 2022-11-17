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"Медведь на патрулировании". Госпогранслужба предостерегла нарушителей украинско-румынской границы

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Пограничники встретили медведя у украинско-румынской границы, отметили в ГПСУ
Пограничники встретили медведя у украинско-румынской границы, отметили в ГПСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Черновицкой области в ходе ночного патрулирования вблизи границы Украины с Румынией пограничники заметили медведя, который прогуливался по тропам Карпат.

Об этом 16 ноября сообщается в Facebook Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid02qfas9CSVgPanRiwBKHTDeSdguecqMmnrvrbmjmPnphzZYh4PU1rovd2d3cwWh4Jzl

"Медведь на патрулировании. На Буковине, у украинско-румынской границы, пограничники встретили медведя. Предостерегаем нарушителей границы воздержаться от незаконных путешествий. Ведь несколькими днями ранее на этом участке границы были задержаны нарушители, пытавшиеся попасть в Румынию. К счастью, они не попали в поле зрения "медвежьего патруля", – отмечается в Telegram ГПСУ.

Контекст:

Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и блокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста (18–60 лет) в период действия военного положения в Украине.

В Госпогранслужбе отмечали в конце октября, что фиксируют в день по 30–40 попыток незаконного выезда военнообязанных.

Теги: Украина, Румыния, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Черновицкая область, путешествия, патрулирование, медведи, нарушители, Буковина
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