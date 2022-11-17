"Медведь на патрулировании". Госпогранслужба предостерегла нарушителей украинско-румынской границы

Об этом 16 ноября сообщается в Facebook Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Медведь на патрулировании. На Буковине, у украинско-румынской границы, пограничники встретили медведя. Предостерегаем нарушителей границы воздержаться от незаконных путешествий. Ведь несколькими днями ранее на этом участке границы были задержаны нарушители, пытавшиеся попасть в Румынию. К счастью, они не попали в поле зрения "медвежьего патруля", – отмечается в Telegram ГПСУ.