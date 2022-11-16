Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине

По его словам, сроки продлеваются на 90 дней – до 19 февраля.
За соответствующие проекты законов №8189 и №8190 проголосовало 294 и 297 депутатов, проинформировал он.
Железняк рассказал, что это уже пятое за период с 24 февраля голосование, касающееся военного положения в Украине.
Ранее по этому вопросу в Раде докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сегодня доклада не было, отметил нардеп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.