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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине

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Рада снова продлила срок действия военного положения в Украине
Рада снова продлила срок действия военного положения в Украине
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 16 ноября проголосовала за продление сроков действия военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, сроки продлеваются на 90 дней – до 19 февраля.

За соответствующие проекты законов №8189 и №8190 проголосовало 294 и 297 депутатов, проинформировал он. 

Железняк рассказал, что это уже пятое за период с 24 февраля голосование, касающееся военного положения в Украине.

Ранее по этому вопросу в Раде докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сегодня доклада не было, отметил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, мобилизация, военное положение, война России против Украины, Алексей Данилов, Ярослав Железняк
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