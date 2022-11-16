Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине

По его словам, сроки продлеваются на 90 дней – до 19 февраля.

За соответствующие проекты законов №8189 и №8190 проголосовало 294 и 297 депутатов, проинформировал он.

Железняк рассказал, что это уже пятое за период с 24 февраля голосование, касающееся военного положения в Украине.

Ранее по этому вопросу в Раде докладывал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сегодня доклада не было, отметил нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)