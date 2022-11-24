Федоров назвал области, где остаются наибольшие проблемы со связью

По его словам, наилучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.
В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности, сообщил Федоров.
"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали раньше", – сообщил министр.
23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В районе 13.00 по всей Украине, за исключением оккупированного Крыма, была объявлена воздушная тревога. Ее начали отменять после 15.00.
Есть попадания в объекты критической инфраструктуры в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. В столице и Киевской области есть погибшие и раненые.
Во многих регионах начались экстренные отключения электроэнергии. Например, в результате обстрелов обесточены Одесса и область, Львов, Киевская и Кировоградская области. Киев остался и без воды. От энергосистемы отключены четыре атомные электростанции.