Федоров назвал области, где остаются наибольшие проблемы со связью

По его словам, наилучшая ситуация с работой базовых станций в Винницкой, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

В Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях до сих пор есть трудности, сообщил Федоров.

"Энергетики работают без остановки, чтобы поскорее восстановить электроэнергию. Вместе с ней постепенно возвращается и связь. Телеком-компании точечно продолжают работать на генераторах, десятки из которых мы передали раньше", – сообщил министр.