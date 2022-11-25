Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram

На данный момент на пустой микроблог Лопес подписано 227 млн аккаунтов.

В своем последнем посте артистка опубликовала романтическое видео, в котором была запечатлена вместе со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком.

Страница артистки в Facebook активна – 23 ноября Лопес сменила на ней аватарку, поставив изображение своего имени и фамилии на черном фоне.

В комментариях поклонники выражают артистке и ее семье сочувствие в связи с потерей близкого человека. Лопес воздерживается от каких-либо комментариев.

"Не пугайте нас так", – пишут фолловеры.



