Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram

На данный момент на пустой микроблог Лопес подписано 227 млн аккаунтов.
В своем последнем посте артистка опубликовала романтическое видео, в котором была запечатлена вместе со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком.
Страница артистки в Facebook активна – 23 ноября Лопес сменила на ней аватарку, поставив изображение своего имени и фамилии на черном фоне.
В комментариях поклонники выражают артистке и ее семье сочувствие в связи с потерей близкого человека. Лопес воздерживается от каких-либо комментариев.
"Не пугайте нас так", – пишут фолловеры.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.