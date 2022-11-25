Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2022
 
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Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram

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На пустой микроблог Лопес в Instagram подписано 227 млн аккаунтов
На пустой микроблог Лопес в Instagram подписано 227 млн аккаунтов
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес удалила со своей страницы в Instagram все публикации и фото, которое было установлено на аватарке.

На данный момент на пустой микроблог Лопес подписано 227 млн аккаунтов.

В своем последнем посте артистка опубликовала романтическое видео, в котором была запечатлена вместе со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком.

Страница артистки в Facebook активна –  23 ноября Лопес сменила на ней аватарку, поставив изображение своего имени и фамилии на черном фоне.

В комментариях поклонники выражают артистке и ее семье сочувствие в связи с потерей близкого человека. Лопес воздерживается от каких-либо комментариев.

"Не пугайте нас так", –  пишут фолловеры.

https://www.facebook.com/jenniferlopez/posts/712336970255031:1


Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Instagram, Дженнифер Лопес, певица
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Лопес после романтического видео с Аффлеком удалила все свои публикации в Instagram
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