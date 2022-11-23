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23 ноября, 2022
 
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Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем

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Вера Брежнева прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года
Вера Брежнева прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года
Скриншот: Люкс ФМ / YouTube

Прохождение кастинга в украинскую группу "ВИА Гра" в корне изменило жизнь украинской певицы Веры Брежневой. Об этом артистка сообщила 22 ноября в Instagram Stories.

"20 лет назад я прошла кастинг в группу "ВИА Гра", что, естественно, в корне изменило мою жизнь",  написала певица.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайно вышла замуж семь лет назад.

В посте Брежнева представила Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.

Ранее в этот же день Константин Меладзе на фоне слухов о разводе посвятил Брежневой пост о любви, на который она публично не отреагировала. 

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру. 

До войны супруги строили карьеру в России. В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула РФ и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. 

Ее муж замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России".

В последнее время СМИ начали писать о разводе Брежневой и Меладзе. В частности, об этом сообщалось на сайтах ТСН и "Фокус" со ссылкой на информацию, опубликованную в российских СМИ.

Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе
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