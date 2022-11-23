Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем

"20 лет назад я прошла кастинг в группу "ВИА Гра", что, естественно, в корне изменило мою жизнь", – написала певица.
Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайно вышла замуж семь лет назад.
В посте Брежнева представила Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.
Ранее в этот же день Константин Меладзе на фоне слухов о разводе посвятил Брежневой пост о любви, на который она публично не отреагировала.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру.
До войны супруги строили карьеру в России. В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула РФ и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
Ее муж замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России".
В последнее время СМИ начали писать о разводе Брежневой и Меладзе. В частности, об этом сообщалось на сайтах ТСН и "Фокус" со ссылкой на информацию, опубликованную в российских СМИ.