Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем

"20 лет назад я прошла кастинг в группу "ВИА Гра", что, естественно, в корне изменило мою жизнь", – написала певица.

Скриншот: ververa / Instagram

Артистка также обратилась к продюсеру группы Константину Меладзе, за которого тайно вышла замуж семь лет назад.

В посте Брежнева представила Меладзе как композитора и продюсера, которому благодарна за написанные для нее "потрясающие песни". Певица не стала называть Меладзе мужем.

Ранее в этот же день Константин Меладзе на фоне слухов о разводе посвятил Брежневой пост о любви, на который она публично не отреагировала.

Скриншот: ververa / Instagram