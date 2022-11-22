Продюсер Меладзе на фоне слухов о разводе с Брежневой посвятил ей пост о любви. Она не отреагировала

"22.11" – написал он, добавив вместо года изображение в виде сердца. Позже Меладзе дополнил текст фразой из песни свой жены: "Любовь спасет мир".
Комментарии к публикации автор поста ограничил. Брежнева никак не отреагировала на посвященный ей пост, который уже собрал почти 3 тыс. лайков. Не активна певица и на своей странице в Instagram.
Меладзе разместил фото жены после того, как СМИ начали писать об их разводе. В частности, об этом сообщалось на сайтах ТСН и "Фокус" со ссылкой на информацию, опубликованную в российских СМИ.
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Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
До войны супруги строили карьеру в России. В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину покинула РФ и живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
Ее муж замалчивает нападение РФ на Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе "очень сложно выезжал из России".