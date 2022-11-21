"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео

Лопес и Аффлек предстали в объятиях друг друга. Они улыбались на камеру.

"Милота зашкаливает", – отметила подписчица charbelzoecouture.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.