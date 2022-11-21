Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2022
 
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64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото

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Мадонна поделилась новыми снимками
Мадонна поделилась новыми снимками
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 20 ноября в Stories Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в платье с пышной юбкой и чулках.

Мадонна снялась в кресле с разведенными ногами. Певица позировала в комнате, сидя на велюровом кресле, забросив одну ногу на его спинку.

Мадонна: Она горит
Фото: madonna / Instagram

Мадонна показала снимок в той же позе, на котором запечатлена вблизи.
Мадонна: Она горит
Фото: madonna / Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, платье, певица, фото, ноги
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