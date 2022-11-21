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21 ноября, 2022
 
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"С моей любовью". 49-летняя Клум сняла на видео свой поцелуй с молодым мужем

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Клум старше Каулитца на 16 лет
Клум старше Каулитца на 16 лет
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 21 ноября опубликовала в Instagram ролик с участием своего 33-летнего супругам, музыканта Тома Каулитца.

Клум отметила, что они с Каулитцем находятся на концерте британского музыканта Элтона Джона. Супруги прижались друг к другу и поцеловались перед камерой. 

"С моей любовью", – написала Клум.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Том Каулитц – участник немецкой группы Tokio Hotel.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года Клум показала свадебные снимки.

Теги: концерт, Элтон Джон, видео, любовь, музыкант, Хайди Клум, Том Каулитц, муж, поцелуй, ролик
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