"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья

Откровенные фото артистка выложила в сеть, чтобы проиллюстрировать свое заявление о поступлении на факультет семейной психологии Института последипломного образования.
37-летняя Саливанчук отметила, что самостоятельно сдала вступительный экзамен, набрав 106 баллов при проходном, равном 100.
Снимки актрисы без белья опубликованы здесь.
"Думала, вы не такая, чтобы сейчас выставлять свои прелести", – отреагировали в сети.
"Соблазнительная такая студентка", – написали подписчики.
Саливанчук родилась в 1985 году а Хмельницкой области.
После окончания в 2006 году Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Саливанчук работает в киевском Театре на Подоле.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – телесериал "Однажды под Полтавой".
Саливанчук вместе с украинским продюсером Александром Божковым воспитывает двух сыновей – Глеба (2015) и Никиту (2020).