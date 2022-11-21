"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья

Откровенные фото артистка выложила в сеть, чтобы проиллюстрировать свое заявление о поступлении на факультет семейной психологии Института последипломного образования.

37-летняя Саливанчук отметила, что самостоятельно сдала вступительный экзамен, набрав 106 баллов при проходном, равном 100.

Снимки актрисы без белья опубликованы здесь.

"Думала, вы не такая, чтобы сейчас выставлять свои прелести", – отреагировали в сети.

"Соблазнительная такая студентка", – написали подписчики.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году а Хмельницкой области.

После окончания в 2006 году Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Саливанчук работает в киевском Театре на Подоле.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – телесериал "Однажды под Полтавой".

Саливанчук вместе с украинским продюсером Александром Божковым воспитывает двух сыновей – Глеба (2015) и Никиту (2020).