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21 ноября, 2022
 
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"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья

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Саливанчук мать двух сыновей
Саливанчук – мать двух сыновей
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук 18 ноября разместила в Instagram фото, на которых запечатлена топлес. На заглавном фото артистка позирует в накинутом на плечи пиджаке, прикрывая тело руками.

Откровенные фото артистка выложила в сеть, чтобы проиллюстрировать свое заявление о поступлении на факультет семейной психологии Института последипломного образования.

37-летняя Саливанчук отметила, что самостоятельно сдала вступительный экзамен, набрав 106 баллов при проходном, равном 100.

Снимки актрисы без белья опубликованы здесь.

"Думала, вы не такая, чтобы сейчас выставлять свои прелести", – отреагировали в сети.

"Соблазнительная такая студентка", – написали подписчики.

Контекст:

Саливанчук родилась в 1985 году а Хмельницкой области.

После окончания в 2006 году Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Саливанчук работает в киевском Театре на Подоле.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – телесериал "Однажды под Полтавой".

Саливанчук вместе с украинским продюсером Александром Божковым воспитывает двух сыновей – Глеба (2015) и Никиту (2020).

Теги: актриса, Анна Саливанчук
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