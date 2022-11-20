"В 300-й раз беременна". Каменских снялась в наряде, скрывающем фигуру

"Сегодня всем нам важно быть услышанными, важно быть сильными", – написала артистка.

"Завтра напишут, что Каменских в 300-й раз беременна. Настя, не надевай [одежду] такого свободного кроя", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Каменских в маше 201 года вышла замуж за украинского певца Потапа. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.